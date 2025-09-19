Haddad diz que operação contra fraudes no setor de combustíveis protege empresários sérios

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a nova operação da Receita Federal contra irregularidades na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados protege empresários sérios que fazem suas operações dentro da lei.

Em entrevista a jornalistas em São Paulo, Haddad afirmou que há no setor de combustíveis uma rede nacional que dá suporte à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

Segundo ele, a Receita publicará uma instrução normativa para ajustar regras do desembaraço (liberação aduaneira) antecipado de mercadorias.