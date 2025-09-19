Ipiranga espera novas fases "importantes" da operação Carbono Oculto

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de postos Ipiranga, do grupo Ultra, espera novas fases importantes da operação Carbono Oculto, contra grupos que atuam na distribuição ilegal de combustíveis no país, disse nesta sexta-feira o presidente da companhia, Leonardo Linden.

"Nunca vi operação tão relevante, pela capacidade de coordenação entre os agentes do setor, e isso fez com que ela tenha sido muito ampla, mas não dá para parar aqui", afirmou o executivo em apresentação do grupo Ultra a investidores.

"A investigação está em curso, imaginamos que terão outras fases importantes para o negócio, para que possamos construir um ambienter mais simétrico e que incentive mais as companhias que trabalham certo no setor", disse Linden.