Kashkari, do Fed, diz considerar apropriado mais dois cortes nos juros este ano

"A menos que haja um grande aumento nas taxas tarifárias daqui para frente ou algum outro choque no lado da oferta, é difícil para mim ver a inflação subindo muito mais do que 3%, dadas as taxas tarifárias anunciadas e a participação relativamente pequena de produtos importados no consumo geral dos EUA."

As importações respondem por cerca de 11% do PIB dos EUA.

As preocupações de que as tarifas poderiam reacender a inflação impediram o Fed de reduzir as taxas de juros durante todo o ano. Porém, na quarta-feira, o banco central decidiu reduzir a taxa para a faixa de 4,00% a 4,25%, depois que dados recentes mostraram que os ganhos mensais de emprego caíram drasticamente e a taxa de desemprego subiu para 4,3%.

O corte na taxa era amplamente esperado. E, com exceção de Stephen Miran, o mais novo diretor do Fed, que discordou a favor de um corte maior na taxa, e de um dos sete presidentes de banco do Fed sem direito a voto, cuja projeção da trajetória da taxa indicou uma preferência por manutenção dos juros, o corte teve amplo apoio dentro do Fed.

O que o Fed deve fazer em seguida, entretanto, não está tão claro, refletindo o que o presidente Jerome Powell disse na quarta-feira ser uma situação "desafiadora" em que o desemprego pode aumentar, mas a inflação também, deixando o banco central com uma escolha difícil sobre a qual risco responder.

"Para mim, o risco mais provável é um rápido enfraquecimento adicional do mercado de trabalho", disse Kashkari ao explicar por que acredita que o Fed deve reduzir sua taxa de juros para 3,50% a 3,75% até o final do ano.