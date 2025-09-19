Minério de ferro registra 4º ganho semanal consecutivo com aumento da demanda por aço

A demanda por aço está se fortalecendo com o início da temporada de pico, e a reposição de estoques antes do feriado do Dia Nacional da China está dando suporte contínuo ao setor de metais ferrosos.

Se a demanda do downstream se recuperar mais fortemente do que o esperado entre o final de setembro e outubro, os preços do aço poderão ter ganhos adicionais, disse a corretora Galaxy Futures.

De acordo com dados da consultoria Mysteel, os estoques chineses dos principais produtos de aço carbono caíram 0,3% entre 12 e 18 de setembro em relação à semana anterior, para 4,18 milhões de toneladas.

A produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, atingiu 2,41 milhões de toneladas na semana até 19 de setembro, um aumento de 171.900 toneladas em relação ao ano anterior, enquanto a utilização da capacidade do alto-forno aumentou 6,29 pontos percentuais em relação ao ano anterior, para 90,35%, de acordo com dados do site chinês de informações financeiras Hexun Futures.

A produção de minério de ferro bruto do maior produtor da China cresceu 8,8% em relação ao ano anterior em agosto, atingindo 81,63 milhões de toneladas, enquanto a produção de aço bruto caiu pelo terceiro mês devido à baixa demanda, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas.

(Reportagem de Lucas Liew)