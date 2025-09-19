Miran detalhará visão sobre corte de juros do Fed na próxima semana; diz que não recebeu direção de Trump

"Vou dar uma explicação completa das minhas opiniões econômicas e abordar meticulosamente os detalhes econômicos e aritméticos necessários para chegar a esses números", em comentários em Nova York na segunda-feira, Miran disse na CNBC sobre sua divergência em favor de um corte de 0,50 ponto percentual na reunião e sua projeção de que os juros devem ser cortados em mais de 1 ponto percentual até o final do ano.

Ele argumenta que uma taxa de juros quase "neutra" é agora o cenário adequado para uma economia que, segundo ele, não tem risco de inflação e que terá custos de moradia mais baixos, uma vez que políticas rígidas de imigração reduzem a demanda por moradia.

Suas opiniões estão fora do consenso dominante do Fed, que está se inclinando para um ritmo gradual de cortes este ano, devido à preocupação com o enfraquecimento do mercado de trabalho e apesar da inflação, parte dela decorrente das tarifas do governo Trump, que deve aumentar pelo menos temporariamente até o final do ano e permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

O RECÉM-CHEGADO FOI A ÚNICA VOZ A FAVOR DE UM GRANDE CORTE

"Eu fui o único defensor de um corte de 50 pontos-base", reconheceu Miran, acrescentando que ele sentia que "devia ao mundo explicar por que minhas opiniões são tão diferentes".

Com relação aos juros baixos do final do ano que ele defendeu, Miran disse que não vê "uma inflação tarifária muito significativa... Vejo a desinflação proveniente das políticas de fronteira... Não vejo razão para estar tão longe da neutralidade no momento".