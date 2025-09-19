Partes importantes da agenda econômica de Trump estão nas mãos da Suprema Corte dos EUA

Na quinta-feira, o governo de Trump entrou com um pedido solicitando que o tribunal suspendesse a ordem de um juiz federal que o impediu de demitir Cook, uma medida sem precedentes desde a fundação do banco central dos EUA em 1913. Cook foi nomeada pelo antecessor democrata de Trump, Joe Biden.

Em 9 de setembro, o tribunal concordou em decidir se Trump ultrapassou sua autoridade ao impor a maioria de suas tarifas comerciais abrangentes sobre as importações usando uma lei que dá ao presidente o poder de lidar com "uma ameaça incomum e extraordinária" em meio a uma emergência nacional.

A lei de 1977, conhecida como International Emergency Economic Powers Act (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, ou Ieepa, na sigla em inglês) tem sido usada historicamente para impor sanções a inimigos ou congelar seus bens. Antes de Trump, ela nunca havia sido usada para impor tarifas comerciais.

"Desde que o presidente Trump assumiu seu segundo mandato, temos visto opiniões e ordens da Suprema Corte que expandem o poder do Executivo. O caso das tarifas e o caso do Federal Reserve pedem que a Suprema Corte vá muito mais longe", disse Sarah Konsky, diretora da Clínica de Apelação e Suprema Corte da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago.

"Se a Suprema Corte concordar com a posição do presidente Trump em um ou ambos os casos, isso seria uma expansão ainda mais dramática do Poder Executivo", disse Konsky.

A Suprema Corte tem uma maioria conservadora de 6 votos a 3, que inclui três juízes nomeados por Trump durante seu primeiro mandato. Ela poderá agir rapidamente em relação à solicitação do Departamento de Justiça sobre Cook dentro de dias ou semanas, dependendo do tipo de ação que tomar. O tribunal acelerou o processo das tarifas, anunciando na quinta-feira que ouvirá os argumentos sobre o caso em 5 de novembro.