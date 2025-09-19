Taxas dos DIs acompanham Treasuries e sobem

Passada a decisão de quarta-feira do Federal Reserve, que cortou sua taxa de referência em 25 pontos-base e sinalizou novas reduções, mas com ímpeto menor do que o esperado pelos mercados, os yields dos títulos norte-americanos avançaram na quinta-feira, com os agentes ajustando posições e repercutindo novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Este movimento de alta impulsionou as taxas dos DIs no Brasil, com investidores também aproveitando para ajustar posições após os recuos mais recentes da curva a termo. Nesta sexta-feira, com a agenda de indicações econômicos esvaziada tanto no Brasil quanto nos EUA, os DIs seguem em alta.

Às 10h09, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 3 pontos-base, para 4,1351%.