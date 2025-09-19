Volkswagen sofre impacto de US$6 bi com plano da Porsche de adiar lançamento de veículos elétricos

As mudanças representam uma alteração importante para a fabricante do modelo 911 e devem atingir o lucro operacional da Porsche em até 1,8 bilhão de euros neste ano.

"Devido ao atraso no aumento da eletromobilidade, o lançamento no mercado de certos modelos de veículos totalmente elétricos está planejado para ocorrer em uma data posterior", disse a empresa.

Ela acrescentou que o novo veículo esportivo acima do modelo Cayenne inicialmente não será oferecido como um veículo totalmente elétrico, mas com motor a combustão e modelos híbridos.

"Além disso, o período de produção dos modelos de veículos atualmente disponíveis com motor a combustão e híbrido será estendido", disse a Porsche.

A Porsche AG espera que sua margem Ebitda fique entre 10,5% e 12,5%, contra 14,5% a 16,5% anteriormente.

A VW anunciou que agora vê seu retorno operacional sobre as vendas em 2025 na faixa de 2% a 3%, em comparação com a previsão anterior de 4 a 5%.