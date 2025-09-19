Wall Street fecha em alta e índices registram ganhos semanais

Por Abigail Summerville e Purvi Agarwal
(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta sexta-feira e também registraram ganhos semanais, com a FedEx subindo após resultados positivos.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,47%, para 6.662,84 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 0,69%, para 22.625,48 pontos. O Dow Jones subiu 0,36%, para 46.315,77 pontos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.