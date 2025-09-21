Cosan planeja ofertar até 2 bilhões de novas ações com apoio de BTG e Perfin

SÃO PAULO (Reuters) - O conglomerado brasileiro Cosan firmou um acordo com seus acionistas e investidores-âncora, incluindo o BTG Pactual e a Perfin, para estruturar duas ofertas públicas primárias de ações, informou a companhia em um fato relevante neste domingo. A primeira oferta consistirá em uma distribuição primária de 1,45 bilhão de ações ordinárias, com a possibilidade de um aumento de 25%. Os investidores-âncora se comprometeram a subscrever o valor base total, totalizando 7,25 bilhões de reais, a 5,00 reais por ação. A segunda oferta incluirá até 550 milhões de ações ordinárias, excluindo as subscritas na primeira oferta. O preço por ação será igual ao da primeira oferta, e nenhum período de lock-up será aplicado às ações emitidas nessa parcela. Juntas, as duas ofertas não excederão 2 bilhões de novas ações emitidas, com ajustes na segunda oferta, se necessário, para ficar dentro desse limite. Os recursos provenientes de ambas as ofertas serão utilizados exclusivamente para renegociar e pagar as dívidas financeiras da Cosan, com o objetivo de reduzir a alavancagem e restaurar a flexibilidade financeira, disse a empresa no comunicado.