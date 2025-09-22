Ação da Embraer sobe forte com pedido firme feito pela Latam

As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.

O último pedido no Brasil de aeronaves E2, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018.

A encomenda anunciada nesta segunda-feira veio depois que a Embraer anunciou pedido de 50 jatos, também de E195-E2, da norte-americana Avelo Airlines, há alguns dias, um negócio avaliado em US$4,4 bilhões.

Até agora, a Latam não operava aviões da Embraer. A frota da empresa é formada por 286 jatos Airbus, 56 Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana, segundo a Embraer.

A fabricante brasileira afirmou que, com a encomenda, a Latam poderá "adicionar até 35 novos destinos aos 160 já existentes" na América do Sul, onde o maior mercado é o Brasil.

Analistas do Itaú BBA consideraram a notícia positiva, avaliando que o pedido de US$1,05 bilhão, assumindo um desconto de 50%, pode fazer com que a carteira de encomendas da Embraer atinja um novo recorde de US$31 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o que deve ajudar a sustentar a valorização das ações.