Brasil vai manter suspensão de exportação de material de defesa a Israel, diz Lula na ONU

A declaração foi feita durante Conferência de Alto Nível sobre a Palestina, chamada pela França para discutir a situação da Palestina.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou o reconhecimento do Estado Palestino em seu discurso nesta segunda e no domingo, em uma ação coordenada, Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal também fizeram o anúncio.

O Brasil reconheceu o Estado Palestino em 2010, ainda antes da Assembleia Geral da ONU, que o fez em 2012. Hoje, cerca de 140 países reconhecem a Palestina.

"Um Estado se assenta sobre três pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino", disse Lula.

"Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio.

O Brasil defende historicamente a chamada solução de dois Estados, com a criação de Israel e também um Estado palestino, movimento que vem crescendo desde os ataques de Israel à Faixa de Gaza, mas não é aceito pelo governo de Benjamin Netanyahu.