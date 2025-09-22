BRF e Marfrig anunciam conclusão de acordo que dá origem à MBRF

SÃO PAULO (Reuters) - As empresas de alimentos e processadoras de carnes Marfrig e BRF anunciaram nesta segunda-feira a conclusão da fusão das companhias, criando a MBRF, que será listada na B3 com o ticker MBRF3 a partir de terça-feira.

Com receita líquida anual de cerca de R$160 bilhões, sendo 38% do portfólio composto por produtos processados, a MBRF reúne marcas icônicas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit, consolidando presença em 117 países.

"Sua plataforma mutiproteínas amplia a competitividade, aumenta as opções para seus clientes e fortalece a capacidade de inovação para atender às necessidades dos consumidores", disse a nova empresa, que une os ativos de carne bovina da Marfrig com aqueles de carnes de frango e suína da BRF.