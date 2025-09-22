CEO do BTG Pactual vê janela de oportunidade para fluxo de capitais ao Brasil

"Isso abre uma janela de oportunidade excelente para o Brasil", afirmou Sallouti na abertura do Macro Day, evento do BTG Pactual, em São Paulo.

Ele reforçou a necessidade de o país conseguir executar uma agenda que busque a queda da trajetória da relação dívida/PIB brasileira, o que deve ajudar na obtenção da nota de crédito "investment grade" e assim diminuir os juros de longo prazo.

"Nós estamos em um momento de atração de capitais único, e é um momento de a gente não perder essa oportunidade", afirmou.

Na sequência da fala de Sallouti, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também no evento, afirmou que para o arcabouço fiscal ser fortalecido é necessário criar condições políticas para falar com parlamentares que será necessário ajustar algumas regras.

Haddad também afirmou não ver uma norma fiscal melhor que a do arcabouço e defendeu o combate de "desperdícios" com o avanço de propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional, após citar temas como supersalários no serviço público e Previdência de militares.

O CEO do maior banco de investimentos da América Latina também destacou a necessidade de o Brasil atrair de volta ao país os talentos brasileiros.