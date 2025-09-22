China mantém taxas de empréstimo em setembro em meio a alívio nas tensões comerciais

XANGAI (Reuters) - A China deixou inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos pelo quarto mês consecutivo em setembro, em linha com as expectativas do mercado, após a decisão do banco central de manter a principal taxa de juros na semana passada.

As fixações constantes da taxa primária de empréstimos (LPR) refletem a abordagem cautelosa das autoridades em relação ao afrouxamento monetário em meio à diminuição das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, à resiliência das exportações e à recente recuperação do mercado de ações, apesar dos sinais de desaceleração doméstica e de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve.

A LPR de um ano foi mantida em 3,0% nesta segunda-feira, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,5%.