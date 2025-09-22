Diretor do Fed Miran diz que mudanças em políticas dos EUA devem reduzir juros

Na semana passada, Miran discordou quando o Fed reduziu a taxa de juros referencial em 0,25 ponto percentual, dizendo que um corte de 0,5 ponto era necessário. Ele também previu cortes de 0,5 ponto nas próximas duas reuniões do Fed, uma projeção que ele reconheceu "divergir da de outros membros do Fomc".

Miran está de licença como presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente Donald Trump, e sua visão de corte acentuado dos juros levou imediatamente a perguntas sobre se ele estava simplesmente levando a demanda de Trump por reduções nos custos de empréstimos para as deliberações do Fed.

Mas Miran argumentou que seus colegas, ao avaliarem o ajuste adequado para a política monetária, não levaram em conta como as mudanças na política de Trump, incluindo tarifas, imigração e desregulamentação, estão pressionando para baixo a chamada taxa de juros "neutra".

Embora seja difícil de estimar, a taxa de juros neutra é o nível que não incentiva gastos e investimentos, nem restringe a atividade econômica para aliviar as pressões sobre os preços.

Miran disse achar que a política monetária atual, com uma taxa de referência na faixa de 4% a 4,25%, é muito mais restritiva do que o necessário, dada a sua percepção de que a taxa neutra está em declínio. Ele acredita que os juros deveriam terminar o ano em uma faixa de 2,75% a 3%.

"Na minha opinião, ao não considerar adequadamente a forte pressão de queda sobre a taxa neutra de juros resultante das mudanças nas políticas fiscais e de fronteira está levando alguns a acreditar que a política é menos restritiva do que realmente é", disse Miran.