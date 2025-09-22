Dólar sobe pela 4ª sessão antes de divulgações; mercado monitora sanções dos EUA

O dólar à vista fechou em alta de 0,33%, aos R$5,3380. No ano a divisa acumula baixa de 13,61%.

Às 17h02, o dólar para outubro na B3 -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,02%, aos R$3480.

O dólar engatou altas ante o real desde o início do dia, com investidores adotando posições mais defensivas antes da agenda do restante da semana.

Entre os eventos previstos estão as divulgações da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na terça-feira, do IPCA-15 de setembro e do Relatório de Política Monetária do BC, ambos na quinta-feira. Nos EUA, destaque para dados do Produto Interno Bruto (PIB), na quinta-feira, e para o índice PCE, na sexta-feira.

A alta do dólar ante o real se intensificou no fim da manhã, após notícia de que os EUA decidiram sancionar sob a Lei Magnitsky Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram impostas sanções ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos, uma entidade controlada por Viviane Barci de Moraes e outros integrantes da família.

Moraes foi o relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado, no qual foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.