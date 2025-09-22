Durigan diz que acordo com Congresso pode manter isenção de debêntures, CRI e CRA

BRASÍLIA (Reuters) - O governo pode fechar um acordo com o Congresso Nacional para que seja mantida a isenção de Imposto de Renda para debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), disse nesta segunda-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

A decisão, se efetivada, representará um recuo em relação ao plano inicial da Fazenda, que propôs em medida provisória o fim da isenção para títulos de investimento, que passariam a pagar 5% de IR.

“A gente caminha sim para um acordo em que a gente mantém a tributação nos títulos bancários, na LCI e na LCA, e mantém desoneração, a isenção de Imposto de Renda nas debêntures, no CRI e no CRA”, afirmou.