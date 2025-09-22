Equinor conclui trecho de gasoduto Raia em águas rasas; iniciará instalação de parte terrestre

No total, o projeto contará com um gasoduto de 200km, incluindo um trecho em águas profundas, que ainda será instalado, conectando a estrutura a um navio plataforma. Raia é operado pela Equinor (35%), em parceria com a Repsol Sinopec (35%) e a Petrobras (30%).

"A conclusão da construção do trecho de águas rasas reforça a capacidade técnica do nosso time que, tendo segurança como prioridade, seguirá agora para as fases restantes: as instalações do trecho terrestre e de águas profundas até o FPSO", disse em nota o gerente do Gasoduto Raia, Pedro Veronesi.

A instalação do trecho de águas rasas durou cerca de dois meses, disse a empresa.

Raia é um dos principais projetos de gás natural do Brasil, com capacidade de escoar 16 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, podendo representar até 15% da demanda brasileira de gás, segundo a empresa. O ativo possui reservas recuperáveis de óleo/condensado superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente.

(Por Marta Nogueira)