Espanhol BBVA aumenta oferta por Sabadell para 17 bilhões de euros

Essa oferta provocou uma onda de oposição do governo e avisos sobre a perda de empregos, levando a uma análise da concorrência que durou meses. Por fim, o governo interveio e impôs condições ao negócio, impedindo o BBVA de se fundir totalmente com o Sabadell por pelo menos três anos.

Na segunda-feira, o BBVA disse que a oferta agora será inteiramente em ações, de modo que os acionistas com ganhos de capital não estarão sujeitos à tributação na Espanha, caso a aceitação exceda 50% dos direitos de voto do Sabadell.

O presidente-executivo do Sabadell, Cesar Gonzalez-Bueno, disse que a nova oferta é "claramente pequena" e que as chances de sucesso do BBVA diminuíram. A oferta melhorada representa um prêmio de 1,6% em relação ao preço de fechamento da ação na sexta-feira e investidores institucionais esperavam condições melhores, acrescentou.

Desde 29 de abril de 2024, as ações do Sabadell acumulam valorização de maia de 80%, enquanto as ações do BBVA avançaram cerca de 50%.

"Dado que (quase) dobramos de valor desde que a oferta de aquisição foi feita, o conselho provavelmente dirá não, mas a decisão é deles e teremos de esperar para ver", disse Gonzalez-Bueno à emissora estatal espanhola TVE.