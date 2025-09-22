EUA estão prontos para apoiar Argentina com ações "amplas e enérgicas", diz Bessent

Questionado se Washington poderia agir imediatamente, Bessent disse: "Veremos onde estão os mercados e qual é o nível de saídas -- ou talvez as saídas se transformem em entradas -- mas ninguém deve duvidar da determinação deste governo, ou da minha determinação."

Bessent se recusou a falar sobre quais medidas específicas os EUA poderiam tomar para apoiar a Argentina e acalmar os mercados, mas disse: "Posso dizer que serão grandes e enérgicas".

O secretário do Tesouro -- um ex-executivo de fundos de hedge -- disse ainda que não via risco de contágio financeiro da crise, ressaltando que Washington achava que a implementação das reformas econômicas na Argentina estava indo "muito bem". Ele afirmou que o governo Trump esperava solidificar o que vê como uma guinada para a direita nos países latino-americanos, incluindo potencialmente a Colômbia.

SEM NOVOS TERMOS PARA O SUPORTE DOS EUA

Bessent anunciou pela primeira vez o apoio dos EUA à Argentina em uma publicação nas redes sociais, dizendo que todas as opções estavam sobre a mesa.

"Essas opções podem incluir, mas não estão limitadas a, linhas de swap, compras diretas de moeda e compras de dívida governamental denominada em dólares americanos do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro", escreveu Bessent no X.