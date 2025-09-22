Euro não substituirá o dólar, precisa fortalecer papel global, diz BC da Alemanha

"O dólar não é mais totalmente percebido como um porto seguro", disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel.

"Embora não pareça realista nem desejável que o euro substitua o dólar como moeda de reserva em um futuro próximo, uma maior importância internacional do euro certamente seria possível e desejável", acrescentou Nagel.

Para que o euro ganhe peso internacional, o bloco precisa de uma postura fiscal voltada para a estabilidade, políticas previsíveis, assertividade militar, mercados de capitais profundos, líquidos e abertos, e uma ampla gama de investimentos seguros e de alta qualidade, disse Nagel.

"A elevada poupança das famílias europeias deve ser mais bem canalizada para aumentar a inovação, a produtividade e a competitividade", afirmou Nagel. "As nossas poupanças são urgentemente necessárias para financiar a transição verde e digital da Europa, bem como os gastos com defesa."

Embora a redução da confiança no dólar tenha aumentado o valor do euro, Nagel disse que não estava preocupado com sua avaliação atual.

O euro também precisa ser capaz de afastar a ameaça à estabilidade que vem do crescente papel das stablecoins no mundo financeiro, disse Nagel.