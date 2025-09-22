Haddad diz que juros vão cair de forma consistente e apoiar dados fiscais

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a taxa de juros no Brasil vai começar a cair de maneira consistente e sustentável, dando apoio a uma melhora no resultado fiscal nominal, que impacta a dívida pública.

Em seminário promovido pelo BTG Pactual, Haddad afirmou que o caminho para cortes na taxa básica de juros pelo Banco Central está sendo pavimentado por dados melhores de inflação e o fortalecimento do real, ressaltando que "as coisas vão melhorar muito a partir do ano que vem".

"Eu acho que o juro vai começar a cair, e vai cair, na minha opinião, de forma consistente, de forma sustentável. Então esses números do (resultado) nominal vão se alterar, e eles vão se alterar para melhor, disse.