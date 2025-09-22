Ibovespa recua em dia de tombo de Cosan; Embraer sobe

Na visão do analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, além dos casos de Cosan e Embraer, a bolsa paulista refletiu ajustes, tendo como pano de fundo a alta nas taxas dos DIs e um cenário político-diplomático tenso, com sanções dos EUA ligadas à Lei Magnitsky.

"É um dia de correção técnica em que o mercado revisita ganhos recentes, numa clara demonstração de que recordes exigem sustentação real, lucro, previsibilidade e controle de risco."

A queda nesta segunda-feira ocorreu após o Ibovespa renovar topos históricos na semana passada, quando acumulou ganho de 2,5% e ultrapassou os 146 mil pontos pela primeira vez.

De acordo com o analista Nícolas Merola, da EQI Research, dado o novo patamar do Ibovespa, o caminho para novas máximas fica mais desafiador e dependente da continuidade de eventos construtivos. Mas nesta segunda-feira, acrescentou, com ruídos políticos, os ativos de risco acabaram não performando bem.

Ele chamou a atenção para novas sanções dos Estados Unidos, que atingiram Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, bem como seis autoridades de alto escalão.

Merola pontuou que os casos não afetam significativamente o mercado, pois o foco são as pessoas. "O problema é quando isso passa para instituições, é o que está todo mundo olhando. E agora? Qual vai ser o próximo passo? Esse é o temor... A pré-disposição de tomar risco fica um pouco mais difícil."