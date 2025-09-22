Ibovespa recua em pregão com tombo de Cosan; Embraer sobe

A correção ocorre em um dia de agenda macro fraca e após uma semana positiva na bolsa paulista, em que o Ibovespa acumulou um ganho de 2,5% e renovou suas marcas históricas, chegando a superar os 146 mil pontos.

No exterior, as principais praças acionárias começavam a semana sem uma tendência única, com o norte-americano S&P 500 mostrando acréscimo de 0,12%, enquanto o europeu STOXX 600 recuava 0,28%.

De acordo com análise gráfica da Ágora Investimentos, apesar da renovação das máximas históricas, tanto intradiária quanto de fechamento, o gráfico do Ibovespa não oferece sinais claros de continuidade imediata da tendência de alta no curto prazo.

DESTAQUES

- COSAN ON desabava 21,33%, após anunciar uma operação de capitalização de até R$10 bilhões que busca otimizar a estrutura de capital, mas representará uma forte diluição de acionistas. O aporte está sendo ancorado por um consórcio de investidores composto por Aguassanta, BTG Pactual e Perfin Infra. RAÍZEN PN, joint venture entre Cosan e Shell, caía 9,3%, uma vez que a Cosan enfatizou que os recursos não serão utilizados para capitalizar a empresa.

- EMBRAER ON subia 4,17%, após acordo com a Latam Airlines que prevê uma encomenda firme de 24 aeronaves E195-E2, avaliada em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões, bem como 50 opções de compra.