Ibovespa recua em pregão com tombo de Cosan; Embraer sobe

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, refletindo ajustes após uma semana de recordes, com Cosan desabando mais de 20% após anúncio de capitalização bilionária, enquanto Embraer subia na esteira de acordo com a Latam que prevê aquisição de aviões.
Por volta de 11h45, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 1,12%, a 144.230,03 pontos. O volume financeiro somava R$5,9 bilhões.
A correção ocorre em um dia de agenda macro fraca e após uma semana positiva na bolsa paulista, em que o Ibovespa acumulou um ganho de 2,5% e renovou suas marcas históricas, chegando a superar os 146 mil pontos.
No exterior, as principais praças acionárias começavam a semana sem uma tendência única, com o norte-americano S&P 500 mostrando acréscimo de 0,12%, enquanto o europeu STOXX 600 recuava 0,28%.
De acordo com análise gráfica da Ágora Investimentos, apesar da renovação das máximas históricas, tanto intradiária quanto de fechamento, o gráfico do Ibovespa não oferece sinais claros de continuidade imediata da tendência de alta no curto prazo.
- COSAN ON desabava 21,33%, após anunciar uma operação de capitalização de até R$10 bilhões que busca otimizar a estrutura de capital, mas representará uma forte diluição de acionistas. O aporte está sendo ancorado por um consórcio de investidores composto por Aguassanta, BTG Pactual e Perfin Infra. RAÍZEN PN, joint venture entre Cosan e Shell, caía 9,3%, uma vez que a Cosan enfatizou que os recursos não serão utilizados para capitalizar a empresa.
- EMBRAER ON subia 4,17%, após acordo com a Latam Airlines que prevê uma encomenda firme de 24 aeronaves E195-E2, avaliada em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões, bem como 50 opções de compra.
- VALE ON mostrava variação positiva de 0,17%, em dia positivo para os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 0,37%, para 808,5 iuanes (US$113,65) a tonelada.
- PETROBRAS PN subia 0,19%, apesar da fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob contrato Brent tinha declínio de 0,51%.
- BRADESCO PN caía 1,36%, acompanhado dos pares, com ITAÚ UNIBANCO PN em baixa de 1,79%, BTG PACTUAL UNIT cedendo 1,45%, SANTANDER BRASIL UNIT perdendo 1,41% e BANCO DO BRASIL ON sendo negociada com queda de 1,06%.
- NATURA ON caía 4,16%, em sessão negativa para ações de empresas sensíveis a juros, em dia de alta nas taxas dos contratos de DI. O índice de consumo da B3 perdia 2,4%. Também na ponta negativa estavam AZZAS 2154 ON, em baixa de 4,16%, SMARTFIT ON, com declínio de 3,78%, e LOCALIZA ON, em queda de 3,58%.
- RD SAÚDE ON recuava 3,26%, tendo também como pano de fundo anúncio de oferta de ações pela Pague Menos, incluindo uma oferta primária base de 40 milhões de papéis e uma oferta secundária, que terá a General Atlantic como vendedora, de inicialmente 29,565 milhões de ações. A oferta será precificada em 30 de setembro. PAGUE MENOS ON, que não está no Ibovespa, cedia 1,39%.
