Mercados argentinos disparam após promessa de apoio dos EUA

Mais cedo, o governo argentino anunciou que removerá temporariamente os impostos de exportação sobre todos os grãos, em medida que valerá até o fim de outubro, prazo que abarcará uma eleição importante de meio de mandato em 26 de outubro.

Os mercados argentinos caíram drasticamente nas últimas semanas, com os títulos internacionais caindo mais de 20% no ano e o peso pressionando contra o limite mais fraco de uma banda estabelecida meses atrás, à medida que alegações de corrupção dentro do círculo do presidente Javier Milei e uma derrota maior do que a esperada em uma eleição local em Buenos Aires desencadearam preocupações sobre a capacidade de Milei de remodelar a economia.

"Os ativos da Argentina estavam precisando desesperadamente de um disjuntor -- e acabaram de receber um", disse Alejo Czerwonko, CIO para mercados emergentes nas Américas do UBS. "A intervenção de Bessent tem um peso enorme nessa conjuntura frágil. Ela oferece ao governo Milei uma janela crítica para se reorientar antes das eleições de outubro."

Um resultado político favorável na eleição de outubro contribuiria muito para conter a ansiedade dos investidores provocada pela votação na Província de Buenos Aires no início do mês, acrescentou Czerwonko.

Um índice de ações argentinas negociadas nas bolsas de valores dos EUA saltou quase 12% e o título 2046 subiu 6,7 centavos, a 53,85 centavos de dólar, segundo dados da MarketAxess. O peso se fortaleceu 2%, a 1,446 por dólar, depois que o banco central argentino queimou na semana passada mais de US$ 1 bilhão em reservas para defendê-lo.

Apesar da recuperação dos eurobônus, os rendimentos ainda estavam relativamente altos, entre 16% e 26%, em todos os vencimentos. Os investidores ainda estavam concentrados na disposição de Milei de mudar de rumo, que foi testada tanto nas ruas quanto nos mercados.