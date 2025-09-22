Minério de ferro sobe conforme maior demanda por materiais de construção eleva produção de aço

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura ficou estável em US$105,7 a tonelada.

A produção entre os produtores chineses de aço de alto-forno continuou a crescer na semana encerrada em 18 de setembro, subindo 0,2 ponto percentual para 90,4%, em grande parte devido à retomada das operações no norte da China, de acordo com a consultoria Mysteel.

A produção combinada de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, também cresceu 0,2% em relação à semana anterior, para 2,41 milhões de toneladas por dia.

A demanda por materiais de construção está aumentando, apoiada pelas reduções contínuas de estoques e pelo aumento da reposição de estoques no downstream antes dos feriados do Dia Nacional da China, disse a corretora Hexun Futures.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,42% em relação à semana anterior, para cerca de 132 milhões de toneladas em 19 de setembro, de acordo com dados da Steelhome.

A China manteve inalteradas as taxas de empréstimo de referência pelo quarto mês consecutivo em setembro, apesar dos sinais de desaceleração interna.