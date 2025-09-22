Miran, do Fed, diz que ouvirá Trump, mas nunca foi solicitado a adotar postura de política monetária

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Stephen Miran disse nesta segunda-feira que está disposto a ouvir o presidente norte-americano, Donald Trump, compartilhar suas opiniões sobre questões do Fed, mas que se baseará em sua própria visão quando se tratar de definir a política monetária.

Miran, que está excepcionalmente de licença da Casa Branca enquanto atua como autoridade do banco central norte-americano, disse, em comentários em uma reunião do Clube Econômico de Nova York, que se Trump quisesse se manifestar sobre questões do Fed, ele ouviria "respeitosamente" o presidente e que "consideraria seu argumento". Mas ele acrescentou que Trump "nunca me pediu para definir a política monetária de uma maneira específica".

Miran também disse nesta segunda-feira que não apoia nenhuma mudança na meta de inflação de 2% do banco central neste momento.