Motta defende PEC da Blindagem após protestos; relator no Senado considera medida "imprestável"

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira a PEC da Blindagem -- chamada por ele de PEC das Prerrogativas -- após manifestações contrárias em várias cidades do país no domingo, enquanto o relator da proposta no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), sinalizou sua intenção de arquivá-la.

Votada pela Câmara dos Deputados na semana passada, a PEC controversa encontra-se agora no Senado, onde o clima é bem menos favorável à sua aprovação, avaliou Vieira, afirmando que ao menos 51 dos 81 senadores já se posicionaram publicamente contra ela. Para uma PEC ser aprovada no Senado, ela precisa de 49 votos em dois turnos de votação.

"Na nossa visão, essa PEC é absolutamente imprestável. Não há nada nela que permita um aproveitamento ou que faça sentido para a sociedade, porque é como eu disse: é uma PEC destinada a proteger quem comete crime", disse Vieira em entrevista à CNN Brasil.