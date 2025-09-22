Motta diz que isenção do IR pode ser votada na próxima semana na Câmara

O presidente da Câmara pontuou ainda que o relatório de Lira sobre o tema é "equilibrado" e avaliou que o texto do relato tem boas chances de ser mantido em plenário.

"Tenho plena confiança que o trabalho que foi realizado na comissão possa ser defendido e mantido em plenário", disse Motta, acrescentando não ver, no momento, disposição dos líderes de bancada para propor alterações no texto de Lira.

O relatório prevê compensações para a isenção para quem ganha até R$5 mil mensais por meio da cobrança de impostos para pessoas que têm rendimentos maiores e atualmente pagam uma alíquota menor.

Motta concordou que a aprovação da isenção sem uma compensação para a perda de arrecadação resultante seria "negativa", e disse que os partidos e parlamentares precisam levar em conta as consequências de suas decisões e escolhas para as contas públicas.

O presidente da Câmara também defendeu a reforma administrativa como uma das prioridades da Casa antes do ano eleitoral em 2026, dizendo que quer enfrentar o tema ainda neste ano.

"Nós queremos muito enfrentar essa pauta da reforma administrativa... Penso que essa matéria vai ficando a cada dia mais madura, devemos ter nos próximos dias a apresentação de um texto. A reforma administrativa é urgente", disse.