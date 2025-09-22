Novas sanções agravam medidas unilaterais dos EUA, incompatíveis com as relações com o Brasil, diz AGU

(Reuters) - As novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos nesta segunda-feira contra autoridades brasileiras agravam as medidas tomadas anteriormente pelo governo norte-americano na esteira do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, disse em nota o advogado-geral da União (AGU), ministro Jorge Messias, ele mesmo um dos alvos das novas sanções.

"As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos EUA contra autoridades brasileiras e familiares agravam um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países", afirmou Messias na nota.

"Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida", acrescentou.