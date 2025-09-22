ONS apresentará em outubro plano para controlar usinas distribuídas e evitar apagões, dizem fontes

Esse é um fenômeno novo que desafia o setor elétrico brasileiro, acostumado a se preocupar com o problema contrário, de falta de recursos para geração de energia. Agora, há um excesso de geração, o que causa distúrbios na frequência do sistema elétrico -- algo que pode, no limite, levar a um colapso do atendimento aos consumidores, com blecautes.

O tema ganhou relevância nos últimos meses, depois que o ONS enfrentou situações críticas nos meses de maio e agosto, em dois dias de consumo muito baixo de energia. Para evitar um desbalanço que levasse a apagão, o operador teve que reduzir ao máximo a geração de grandes empreendimentos eólicos, solares e hidrelétricos, deixando o consumo quase que totalmente atendido pelas usinas de geração distribuída, sob as quais o ONS não tem controle.

Segundo fontes, a ideia é apresentar em outubro à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) um plano que prevê o corte, em momentos críticos, da geração de usinas do chamado "grupo III" -- empreendimentos das fontes solar, eólica, biomassa e também pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) que estão conectados à rede das distribuidoras.

Ao todo, esse grupo de usinas soma cerca de 20 GW, concentradas em "meia dúzia" de distribuidoras, apontou uma das fontes. O controle dessas usinas teria mais peso e relevância do que "controlar" a micro e minigeração distribuída, já que esses projetos, como telhados e fachadas solares, somam cargas muito pequenas espalhadas na rede, acrescentou.

"Nós estamos falando de uma situação onde há esgotamento de recursos e tem que tomar uma ação para manter o sistema equilibrado", ressaltou uma das fontes.

O ONS também busca junto à Aneel a definição de um regramento para que esse maior controle sobre usinas ligadas na rede de distribuição possa acontecer, uma vez que isso pode conflitar com procedimentos já em vigor.