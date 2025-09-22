Planos de robotáxi de Musk para São Francisco confundem reguladores, mostram e-mails

Mas a realidade dos planos da Tesla em São Francisco não incluía táxis autônomos. A montadora não havia solicitado as licenças necessárias, um processo que pode levar anos de testes sob a supervisão do Estado. Em vez disso, planejou viagens pré-agendadas em veículos conduzidos por humanos apenas para passageiros que recebessem um convite. E faria isso sob uma licença normalmente usada para limusines e que não permite o serviço de transporte sob demanda, de acordo com autoridades estaduais.

As notícias sobre os planos dos robotáxis da Tesla surpreenderam e alarmaram os órgãos reguladores, de acordo com e-mails enviados por autoridades da Califórnia e do governo federal e por um funcionário de políticas públicas da Tesla, obtidos pela Reuters por meio de uma solicitação de registros públicos.

Após uma reportagem na mídia informando que a Tesla implantaria robotáxis na Bay Area no final de julho, um alto funcionário do transporte estadual perguntou a um integrante da Tesla se a empresa esclareceria a "confusão pública".

O representante da Tesla não respondeu diretamente, afirmando apenas que a empresa não responde a perguntas da imprensa e que os clientes receberiam informações assim que disponíveis. No mês seguinte, Musk postou no X que "a área de atendimento do Tesla Robotáxi já é maior do que a de qualquer concorrente em Austin e na região da Baía de São Francisco".

Musk e a Tesla não responderam aos pedidos de comentário sobre esta matéria. Um porta-voz da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, que regulamenta o transporte autônomo por aplicativo, disse que a Tesla é obrigada a descrever seu serviço de forma "adequada e precisa" e garantir que suas comunicações "forneçam uma distinção clara" entre suas operações conduzidas por humanos na Califórnia e o transporte autônomo por aplicativo oferecido em outros lugares.

Os robotáxis ainda não comprovados da Tesla sustentam seu valor de mercado de mais de US$1 trilhão e o impressionante pacote de remuneração que o conselho de administração da companhia propôs a Musk, que lhe oferece potencialmente centenas de bilhões de dólares em ações atreladas a metas de desempenho.