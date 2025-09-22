Presidente do BC da China promete política orientada por dados para ajudar na recuperação

PEQUIM (Reuters) - O presidente do banco central da China prometeu nesta segunda-feira usar uma série de ferramentas de política monetária para garantir liquidez ampla, tentar reduzir os custos de financiamento e sustentar a recuperação econômica.

Pan Gongsheng, presidente do Banco do Povo da China, também disse em uma coletiva de imprensa que a política monetária da China se baseia principalmente em dados domésticos e condições econômicas, após o corte da taxa de juros pelo Federal Reserve na semana passada.

"Olhando para o futuro, usaremos de forma abrangente uma variedade de ferramentas de política monetária com base nas condições macroeconômicas e nas mudanças na situação", disse Pan.