Região metropolitana de São Paulo tem 580 mil clientes sem luz após temporal, aponta Enel

SÃO PAULO (Reuters) - A região metropolitana de São Paulo registra aproximadamente 580 mil clientes sem luz na tarde desta segunda-feira, após temporal com fortes rajadas de vento, segundo informações divulgadas no site da concessionária Enel São Paulo, que atende a região.

Considerando o número total de clientes da distribuidora, 7,30% estão com fornecimento de energia interrompido, apontam os dados da Enel. A principal cidade afetada é a capital paulista, com registro de 389 mil clientes sem luz.

Em nota separada, a Enel São Paulo informou que, por volta das 14h, fortes ventos -- com rajadas que chegaram a 98,2 km/h, no Campo de Marte, e a 87km/h no Aeroporto de Congonhas -- acompanhados de chuvas "atingiram a área de concessão provocando danos sobre a rede elétrica".