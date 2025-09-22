STOXX 600 recua com queda de montadoras e índice espanhol atinge nível mais baixo em uma semana

Os bancos espanhóis pressionaram o índice de referência da Espanha para seu nível mais baixo desde 10 de setembro.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,17%, a 15.082,50 pontos.

A Porsche despencou mais de 8%, seu pior desempenho em quase três anos, depois que a montadora alertou sobre atrasos no lançamento de veículos elétricos e reduziu sua perspectiva para 2025. Isso ajudou a enviar o setor de automóveis para o nível mais baixo em mais de um mês.

"A reformulação da orientação (da Porsche) pode ser a última, mas deixa a reviravolta como um caso prolongado com desafios na marca e no ciclo do produto", disseram analistas da Jefferies em nota.

As ações da Volkswagen, controladora da Porsche, que também cortou suas perspectivas de lucro para 2025, caíram 7,1%.

O setor de bancos da zona do euro recuou 0,9%, com o espanhol Sabadell em baixa de 3,9% depois que seu maior concorrente BBVA disse que aumentou sua oferta pelo banco em 10%, para 3,39 euros por ação. O BBVA também caiu 2,6%.