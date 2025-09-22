Taxas dos DIs sobem com mercado atento a comentários de Haddad e Motta

O ministro disse ainda que não vê uma norma fiscal melhor que a do arcabouço e defendeu o combate de "desperdícios" com o avanço de propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional, após citar temas como supersalários no serviço público e Previdência de militares.

No mesmo evento, o presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil será pautada no plenário possivelmente para a próxima semana. O parlamentar disse ainda que a isenção, sem que haja medidas para compensar a perda de arrecadação, seria algo "negativo".

As taxas dos DIs, que já subiam antes do início dos comentários de Haddad e Motta, aprofundaram os ganhos durante a manhã, em sintonia com o avanço do dólar ante o real e com o recuo firme do Ibovespa, em uma sessão no geral negativa para os ativos brasileiros.

Investidores também se preparavam para uma bateria de indicadores e eventos durante a semana -- entre eles, a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na terça-feira, o IPCA-15 de setembro e o Relatório de Política Monetária do BC, ambos na quinta-feira. Nos EUA, destaque para dados do Produto Interno Bruto (PIB), na quinta-feira, e para o índice PCE, na sexta-feira.

No campo político, há ainda expectativa pelo discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU, na terça-feira. A ocasião poderá marcar o primeiro encontro de Lula com o presidente dos EUA, Donald Trump, desde que o norte-americano anunciou retaliações ao Brasil em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado.

No fim da manhã desta segunda-feira, comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA informou que o país impôs sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes -- relator do processo que levou à condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.