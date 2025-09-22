Taxas dos DIs sobem em dia de ajustes de posições antes de eventos da semana

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 14,04%, ante o ajuste de 13,981% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,33%, ante o ajuste de 13,254%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,415%, ante 13,302% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2032 tinha taxa de 13,5%, ante 13,388%.

As taxas futuras subiram no Brasil desde o início da sessão, dando continuidade ao movimento de ajuste iniciado na semana passada após as decisões sobre juros do Banco Central e do Federal Reserve.

Estes ajustes de posições -- vistos também nos mercados de câmbio e ações -- ocorreram antes de uma bateria de dados e eventos nesta semana.

Entre eles estão a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira, o IPCA-15 de setembro e o Relatório de Política Monetária do BC, ambos na quinta-feira. Nos EUA, destaque para dados do Produto Interno Bruto (PIB), na quinta-feira, e para o índice PCE, na sexta-feira.

Os ajustes de alta na curva brasileira se intensificaram no fim da manhã, após notícia de que os EUA decidiram sancionar sob a Lei Magnitsky Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram impostas sanções ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos, uma entidade controlada por Viviane Barci de Moraes e outros integrantes da família.