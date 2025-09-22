Trump optou por ter relação com Bolsonaro, não com o povo brasileiro, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à TV norte-americana PBS, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma opção por ter uma relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não com o povo brasileiro, e por isso nunca houve uma conversa entre os dois chefes de Estado.

Lula disse ainda que todas as pessoas que o Brasil procurou para tentar negociar, depois da imposição das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os EUA, tinham como resposta que essa era uma questão política, não comercial.

Ao defender o processo judicial que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Lula afirmou que o processo foi democrático e elogiado em todo o mundo.