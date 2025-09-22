Turquia encerra algumas tarifas sobre importações dos EUA antes de reunião entre Erdogan e Trump

O cancelamento das tarifas, que, quando foram introduzidas, cobriram produtos como carros de passeio, frutas, arroz, tabaco, bebidas alcoólicas, combustíveis sólidos e produtos químicos, foi anunciado no Diário Oficial da Turquia.

Desde que retornou à Casa Branca no início deste ano, Trump empregou tarifas abrangentes em uma tentativa de remodelar o comércio global em favor de Washington, visando não apenas rivais tradicionais, mas também aliados de longa data.

Os Estados Unidos estabeleceram a taxa tarifária sobre as importações turcas em 15% em agosto. Ancara não retaliou contra a medida.

Os cancelamentos desta segunda-feira se aplicam às taxas impostas em 2018 em resposta às tarifas dos EUA sobre as importações de aço e alumínio promulgadas durante o primeiro mandato de Trump.

Erdogan visitou Trump pela última vez na Casa Branca em 2019, e os dois tiveram um passado conturbado.

Embora tenham compartilhado um vínculo pessoal estreito durante o primeiro mandato de Trump, esse também foi um período de relações bilaterais tensas devido a disputas sobre os laços de Washington com os combatentes curdos na Síria e as negociações de Ancara com Moscou.