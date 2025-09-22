Wall Street registra novos recordes de fechamento com alta da Nvidia e ações de tecnologia

As ações da Nvidia subiram 3,9%. A companhia também fornecerá à OpenAI chips de data center, disseram as empresas, o que alimentou ainda mais o otimismo sobre as perspectivas de inteligência artificial.

As ações da Apple avançaram 4,3% depois que a Wedbush elevou o preço-alvo da ação devido aos fortes sinais de demanda pelo iPhone 17, enquanto a Tesla ganhou 1,9%. O setor de tecnologia subiu 1,7%, na liderança dos ganhos entre os demais do S&P 500.

Algumas autoridades do Federal Reserve fizeram comentários duvidando da necessidade de novos cortes nos juros. Na semana passada, o banco central dos EUA reduziu a taxa básica de juros pela primeira vez desde dezembro e indicou que mais cortes serão feitos em suas próximas reuniões.

Os presidentes do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, e do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, em comentários separados, disseram que, embora o corte de 0,25 ponto percentual nos juros do Fed na reunião da semana passada tenha sido apropriado como forma de gerenciar o risco de aumento do desemprego, a redução da inflação continua sendo a prioridade.

No entanto, o diretor do Fed Stephen Miran, que na semana passada divergiu quando o banco central cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e disse que um corte de 0,50 ponto percentual era justificado, disse nesta segunda-feira que a política monetária "está bem dentro do território restritivo".