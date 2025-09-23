Ações da China fecham estáveis com ganhos de bancos e realização de lucros no setor de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram praticamente inalteradas nesta terça-feira, já que os ganhos nas ações do setor bancário ajudaram a impulsionar o sentimento e compensaram alguma pressão de realização de lucros no setor de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,18%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,06%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,7%.

O sentimento dos investidores foi atenuado depois que uma conferência de imprensa realizada pelos principais reguladores financeiros na segunda-feira não ofereceu nenhuma nova medida de apoio.