Alstom busca manter carteira de encomendas cheia no Brasil com novos projetos

Segundo o executivo, para atingir a capacidade total da instalação, a Alstom precisa ocupar mais duas linhas de produção com a contratação de novos projetos que podem bem vir de novas licitações que estão em discussão seja na capital paulista, seja em outras cidades do país como Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, ou fora do Brasil, como Santiago, no Chile.

A fábrica da Alstom em Taubaté, a terceira principal do grupo na produção de trens inoxidáveis e uma das 10 maiores da companhia no mundo, atualmente produz carros para as linhas 6 (laranja) do metrô de São Paulo e 7 do metrô de Santiago.

A instalação em Taubaté também produz carros para o metrô de Bucareste, na Romênia, e para a linha circular de Taipé, em Taiwan, vizinha da China, onde estão rivais da Alstom que disputam contratos no Brasil.

Assim como muitos empresários nacionais industriais, Peille defendeu que o Brasil mantenha foco na exigência de conteúdo local nas licitações como forma de preservar uma indústria de material rodante, que mais recentemente voltou crescer diante dos projetos de mobilidade encampados pelo governo federal e por alguns Estados.

"A indústria brasileira não está protegida o suficiente...estamos nesse negócio há muito tempo e já vimos muitos competidores fazendo promessas que nunca aconteceram; e se você se guiar por isso, a indústria fica sem trabalho", disse o executivo sem citar nomes.

Peille afirmou que cerca de 59% das compras de insumos da fábrica de Taubaté são feitas no Brasil, um índice de nacionalização que "acho que nem na França alcançamos". Segundo ele, esse patamar é resultado de "20 anos de relacionamento com fornecedores" da Alstom no Brasil e por isso o país "tem que ter muito cuidado para proteger sua indústria".