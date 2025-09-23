Após Trump falar sobre encontro com Lula, Haddad diz que Brasil quer zerar lista de tarifas dos EUA

O governo brasileiro confirmou mais cedo a possibilidade de uma conversa entre Lula e Trump na próxima semana, depois de um rápido encontro entre os dois durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Questionado sobre o que a Fazenda quer levar para a reunião, Haddad disse que a pasta pretende separar a política da economia e destacou que o Brasil tem "enormes possibilidades de parceria" com o mundo todo e os EUA em particular.

Em agosto, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, justificando a medida em parte pelo que chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo por tentativa de golpe de Estado. Posteriormente, alguns produtos ficaram isentos dessa super tarifa.