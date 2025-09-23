Atividade empresarial da zona do euro atinge máxima em 16 meses mas destaca divergências, mostra PMI

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar do HCOB para a zona do euro, compilado pela S&P Global, subiu para 51,2 em setembro, de 51,0 em agosto, marcando o nono mês consecutivo de crescimento. Pesquisa da Reuters apontava para uma leitura de 51,1.

Um PMI acima de 50,0 indica crescimento na atividade, enquanto os números abaixo desse nível indicam contração.

"O PMI composto para o setor industrial e o setor de serviços da zona do euro voltou a crescer ligeiramente em setembro. Assim, ele continuou sua ligeira tendência de alta", disse Ralph Solveen, do Commerzbank.

"A melhora nos últimos meses é atribuída exclusivamente a um aumento no índice alemão, enquanto não há sinais de melhora nos outros países."

O PMI da Alemanha atingiu um pico de 16 meses de 52,4, acima da expectativa de 50,5 e ante 50,6 antes, mas na França a atividade contraiu pelo 13º mês e pelo ritmo mais rápido desde abril, com seu PMI caindo para 48,4.

Centenas de milhares de pessoas participaram de protestos contra a austeridade em toda a França na semana passada, pedindo que os planos fiscais do governo anterior fossem descartados, mais gastos em serviços públicos, impostos mais altos sobre os ricos e a reversão de uma mudança impopular que faz com que as pessoas trabalhem mais tempo para obter uma aposentadoria.