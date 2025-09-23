Atividade empresarial dos EUA desacelera em setembro, mostra PMI

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos desacelerou pelo segundo mês consecutivo em setembro e, embora as empresas tenham se queixado de que as tarifas aumentaram os custos, elas não elevaram os preços de seus produtos e serviços, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da S&P Global, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu de 54,6 em agosto para 53,6 neste mês. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. A atividade desacelerou tanto no setor industrial quanto no de serviços.

A medida da pesquisa dos preços pagos pelas empresas pelos insumos aumentou para 62,6 em relação aos 60,8 do mês passado, observando que "as tarifas foram novamente citadas de forma esmagadora como a principal causa de novos aumentos de custos".