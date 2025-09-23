BC diz que avaliou impacto acumulado do choque de juros e agora entrou em "novo estágio" com Selic inalterada

“Agora, na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta”, destacou.

Na semana passada, o BC decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano pela segunda vez seguida, em decisão unânime de sua diretoria, e destacou que o ambiente incerto demanda cautela e que seguirá avaliando se manter os juros nesse patamar por período bastante prolongado será suficiente para levar a inflação à meta.

Na ocasião, a autarquia retirou a menção feita em julho de que “antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros” para examinar os efeitos do ajuste já feito anteriormente.

Agora, apesar de afirmar que já passou dessa etapa e pregar a manutenção da Selic em 15% por período prolongado, o Copom voltou a dizer que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que "não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

Para o economista-chefe da XP, Caio Megale, a ata reforça o tom duro do BC e mantém "viés de alta" para a Selic, buscando evitar "qualquer discussão de mercado sobre cortes de juros no curto prazo".

"Em nossa visão, a ata sugere que um ciclo de corte de juros é bastante improvável neste ano", disse, prevendo um cenário de melhora inflacionária à frente, o que abrirá espaço para uma política monetária menos restritiva em 2026.