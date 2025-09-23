Bowman diz que Fed precisa ser decisivo para afastar riscos ao mercado de trabalho

"Corremos o sério risco de já estarmos atrás da curva na abordagem da deterioração das condições do mercado de trabalho. Se essas condições continuarem, estou preocupado que precisaremos ajustar a política monetária em um ritmo mais rápido e em um grau maior daqui para frente", disse Bowman. "Se as condições da demanda não melhorarem, as empresas talvez precisem começar a demitir funcionários."

A defesa de Bowman ao corte de 25 pontos base na taxa de juros na semana passada contrastou com o do novo diretor Stephen Miran, que discordou a favor de uma redução de 50 pontos.

Mas Bowman disse que era importante para ela que o comunicado sobre a decisão de política monetária apontasse para a probabilidade de mais cortes, devido aos riscos crescentes para o mercado de trabalho.

"Supondo que a economia evolua como eu espero, o movimento da semana passada deve ser o primeiro passo para levar a taxa de juros de volta ao seu nível neutro", disse Bowman em comentários à Associação de Banqueiros do Kentucky. As autoridades estavam divididas quanto à necessidade de mais cortes, mas previram mais duas reduções de 25 pontos este ano.

Diversas autoridades do Fed estão falando esta semana em um debate contínuo sobre a rapidez e a extensão dos cortes de juros em um possível ponto de inflexão para o mercado de trabalho dos EUA. A inflação também continua a ser uma preocupação, com os banqueiros centrais tentando encontrar um caminho que garanta que a inflação retorne à meta de 2% sem um sério golpe no crescimento econômico ou no desemprego.

O chair do Fed, Jerome Powell, discursa mais tarde nesta terça-feira.