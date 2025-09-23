Câmara dos Deputados votará projeto da isenção do IR na 4ª-feira da próxima semana, diz Motta
Por Maria Carolina Marcello
BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou nesta terça-feira que o projeto que isenta do Imposto de Renda aqueles que ganham até R$5 mil será colocado em votação no plenário da Casa na quarta-feira da próxima semana.
O governo tem interesse na aprovação do projeto. Mais cedo nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há um consenso favorável à isenção do Imposto de Renda no Congresso Nacional, mas admitiu uma dificuldade na definição de compensações para essa perda de arrecadação.
"A Câmara dos Deputados votará na quarta-feira (1/10) o projeto de isenção do Imposto de Renda (PL 1087/25), sob relatoria do deputado @ArthurLira_", publicou Motta em seu perfil do X.
"O parlamentar (Lira) apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil."
(Reportagem de Maria Carolina Marcello)
