Câmara dos Deputados votará projeto da isenção do IR na 4ª-feira da próxima semana, diz Motta

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou nesta terça-feira que o projeto que isenta do Imposto de Renda aqueles que ganham até R$5 mil será colocado em votação no plenário da Casa na quarta-feira da próxima semana.

O governo tem interesse na aprovação do projeto. Mais cedo nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há um consenso favorável à isenção do Imposto de Renda no Congresso Nacional, mas admitiu uma dificuldade na definição de compensações para essa perda de arrecadação.