Comissão do Senado adia para quarta-feira votação de isenção do IR para quem ganha R$4.990

Braga disse que seu projeto foi apresentado ainda em 2019, desvinculando-o da proposta apresentada pelo governo, que prevê a isenção de IR para quem ganha até R$5 mil.

O texto tramita em caráter terminativo, o que significa que seguirá diretamente para a Câmara se não houver recurso para que seja analisado pelo plenário do Senado.

ARTICULAÇÃO

Reportagem da Reuters na semana passada apontou que a discussão do projeto do IR na Câmara ficou em segundo plano em meio a discussões entre deputados de pautas como a chamada PEC da Blindagem e uma proposta de anistia a condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Mas a isenção é uma promessa de campanha e uma das principais bandeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida precisa ser aprovada até o final deste ano para valer no ano que vem.

Nesta terça, em entrevista ao ICL Notícias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que a proposta seja aprovada pelas duas Casas do Congresso para ser sancionada por Lula em outubro. Na segunda, durante evento do banco BTG Pactual, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que pretende votar o projeto enviado pelo governo no plenário da Casa na semana que vem.